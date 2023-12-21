Путин поручил МО доложить о работе по постановке на воинский учет без личной явки

Глава государства поручил организовать работу по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре.

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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России доложить о работе по постановке граждан РФ на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат. Отмечается, что поручение необходимо выполнить до 15 января 2024 года. Об этом сообщили в Кремле.

Согласно опубликованному на официальном сайте Кремля сообщению, глава государства также поручил организовать работу по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре.

Владимир Путин поручил российскому оборонному ведомству осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.

Ранее в Российской Федерации приняли закон о едином реестре военнообязанных. Документ предусматривает введение электронных повесток и ограничения для уклонистов от призыва.