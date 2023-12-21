Путин поручил МО доложить о работе по постановке на воинский учет без личной явки
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России доложить о работе по постановке граждан РФ на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат. Отмечается, что поручение необходимо выполнить до 15 января 2024 года. Об этом сообщили в Кремле.
Согласно опубликованному на официальном сайте Кремля сообщению, глава государства также поручил организовать работу по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре.
Владимир Путин поручил российскому оборонному ведомству осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.
Ранее в Российской Федерации приняли закон о едином реестре военнообязанных. Документ предусматривает введение электронных повесток и ограничения для уклонистов от призыва.