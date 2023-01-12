Пара «Грачей» для боевиков: кадры боевой работы Су-25 ВКС России в зоне СВО

В результате боевого применения были поражены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских националистов.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России в зоне проведения специальной военной операции.

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике вооруженных формирований украинских националистов. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром. В результате боевого применения были поражены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков. После боевой работы специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и их подготовке к повторному вылету.

Ранее летчик Су-35С ВКС России рассказал, как уничтожил украинский самолет. Экипажи многоцелевых истребителей занимаются патрулированием и прикрытием действий самолетов бомбардировочной, штурмовой авиации и вертолетов. Полеты выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.