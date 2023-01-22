Глава военной разведки Украины: переговорщик Киреев был убит в машине СБУ

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Украинский банкир и разведчик, участник переговорного процесса с Россией Денис Киреев был ликвидирован в автомобиле СБУ, после чего его тело выбросили на улицу в Киеве. Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал журналистам подробности убийства.

«То, что его убили в этом автомобиле сотрудники - это факт», - процитировало главу разведки Украины издание страна.

Глава украинской разведки подчеркнул, что Киреев не был российским агентом или шпионом и активно сотрудничал с ГУР.

Напомним, что участник переговоров с РФ Киреев погиб в начале марта 2022 года. Украинские СМИ сообщали, что банкира убили «при задержании сотрудниками СБУ» по подозрению в госизмене.

Ранее политолог Юрий Воскресенский высказывал мнение о возможном заказчике и участнике убийства Дениса Киреева и отметил, что между военной разведкой и СБУ есть серьезный конфликт из-за Киреева, который был кадровым разведчиком ГУР Минобороны Украины.