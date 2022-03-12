Политолог назвал имя предполагаемого убийцы украинского переговорщика Киреева

Организатором и участником убийства участника делегации со стороны Украины Дениса Киреева может являться глава департамента контрразведки СБУ Александр Поклад. Такое мнение в беседе со «Звездой» озвучил политолог Юрий Воскресенский.

«По моим данным, а мои данные всегда подтверждаются, непосредственным организатором его убийства и человеком принимающим участие в его задержании и последующем убийстве является начальник департамента контрразведки СБУ Александр Поклад», - сказал Воскресенский.

Эксперт отметил, что упомянутый сотрудник СБУ, по его информации, причастен к большинству покушений, похищений и исчезновений инакомыслящих украинцев. Подобные инциденты на Украине происходят с пугающей регулярностью, и ко многим имеет отношение Поклад, утверждает политолог.

«Именно он причастен к похищениям и убийствам, исчезновениям инакомыслящих украинцев. Джангирова, Василия Волги. Братьев Кононовичей. Олега Панкратьева, помощника депутата Кивы, и многих других. Сегодня мне источник в Киеве, близкий к военной разведке, рассказал эту информацию», - отметил эксперт.

Воскресенский добавил, что между военной разведкой и СБУ в данный момент серьезный конфликт из-за Киреева. Дело в том, что убитый переговорщик являлся кадровым разведчиком ГУР Минобороны Украины.