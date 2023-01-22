Сестра погибшего в Буче солдата ВС РФ подарила блокаднице Ленинграда символическую куклу

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Сестра погибшего в Буче российского солдата подарила легендарной блокаднице Ленинграда символический подарок.

Особенный подарок приготовила для жительницы блокадного Ленинграда курсантка Морской технической академии им. адмирала Д.Н. Сенявина Кристина Смирнова. Девушка, у которой в марте прошлого года погиб старший брат Максим, подарила Ирине Алексеевне Зимневой текстильную куклу, сделанную специально для нее.

Кристина подчеркнула, что подарок со смыслом. Такая же кукла Валечка спасла жизнь легендарной блокаднице, когда ей было меньше трех лет. Новая кукла, уверена Кристина Смирнова, станет напоминанием для Ирины Алексеевны, что на ребят из Движения всегда можно рассчитывать. В память о погибшем брате, девушка создала фотоальбом, который показала Ирине Зимневой.

Брат курсантки Кристины Максим Смирнов проходил срочную службу в Псковской десантной дивизии. Он принял решение остаться служить в рядах ВС РФ по контракту, получил специальность «механик-водитель». В феврале со своим подразделением был дислоцирован на Украину. 25 марта 2022 года погиб в бою, оставаясь верным присяге. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Смирнов награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее мы показывали рассказы жителей блокадного Ленинграда о тяжелых временах Великой Отечественной войны в честь 80-летия прорыва. Советская армия начала наступление январским утром 1943-го. Последующая неделя была охвачена ожесточенными боями за город.