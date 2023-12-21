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Азаров рассказал, что США превратили Украину в страну-банкрота

Игнат Далакян
09:03 21.12.2023
По словам бывшего премьера Украины, проблемы в экономике начались в 1994 году, когда США предложили транспортировать каспийскую нефть в Европу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Раньше Украина не слушала советчиков, именно поэтому страна была без кредитов и долгов, рассказал «Звезде» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Проблемы в экономике начались в 1994 году, когда Америка предложила транспортировать каспийскую нефть в Европу - это была «труба в никуда».

Основные удары, которые привели к кризису, произошли после выхода Украины из рублевой зоны - страну заставили рассчитываться в долларах, которых тогда не было. США планировали окончательно сделать Киев зависимым от западных кредитов, отметил Азаров.

«Украина выходит из рублевой зоны, хотя нас никто не выгонял, напротив, Россия предлагала оставаться столько, сколько будет нужно. Из националистических настроений и желания быстрее добиться полной независимости от России было принято такое решение», - сказал бывший премьер-министр Украины.

В дальнейшем ситуация лишь ухудшалась. Азаров подчеркнул, что сейчас основные производственные фонды Украины сосредоточены в руках олигархов, средний класс не развит, а мелкий бизнес практически забит.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Российская Федерация победит в специальной военной операции. По его словам, это абсолютно неизбежно. Политик также связал продолжающееся сопротивление киевского режима с избирательной кампанией в Соединенных Штатах.

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