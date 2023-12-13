Политик отметил, что продолжающееся сопротивление киевского режима связано с избирательной кампанией в США.

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Победа России в специальной операции неизбежна. Сроки зависят от выбора стратегии, но иного исхода быть не может. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Совершенно очевидно, что победа Российской Федерации неизбежна. Абсолютно неизбежна. Вопрос в сроках. Ну а сроки зависят от выбора стратегии. Но вопрос очевиден», - подчеркнул политик.

Николай Азаров отметил, что продолжающееся сопротивление киевского режима связано с избирательной кампанией в США.

«Такое тупое сопротивление режима Зеленского, точнее не режима Зеленского, а американцев, связано с тем, что сейчас избирательная кампания. Пока избирательная кампания, никакого согласия они на мирные переговоры не дадут», - уверен экс-премьер Украины.

Напомним, Николай Азаров также объяснил цель визита Владимира Зеленского в США. По его словам, глава киевского режима хочет поднять свою пошатнувшуюся репутацию.