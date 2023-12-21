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Испания импортировала рекордный за 11 лет объем зерна из России

Никита Черненко
07:54 21.12.2023
Испания закупила более 110 тысяч тонн зерна в октябре этого года.
Испания импортировала рекордный за 11 лет объем зерна из России
© Фото: Clara Margais, dpa, Globallookpress
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Испания импортировала в октябре из России более 110 тысяч тонн зерна, таким образом закупив рекордное за 11 лет количество сырья. Информация получена исходя из данных европейской статистики.

Крупные партии зерна Испания заказывала в январе, сентябре и октябре. В январе Испания приобрела 46 тысяч тонн, в сентябре было куплено уже 80 тысяч тонн, а в октябре - 110,2 тысячи. Самый крупный импорт зерна Испания делала в ноябре 2012 года, когда у России было куплено 118 тысяч тонн.

В октябре этого года Испания получила 55% от объемов всего поставленного в Евросоюз зерна. Еще 42 тысячи тонн получила Италия, 38 тысяч тонн - Греция, а также Латвия, импортировавшая 9 000 тонн. За девять месяцев 2023 года Евросоюз нарастил импорт зерна до 1,2 миллиона тонн, что равняется росту в 1,5 раза.

Недавно, 11 декабря, правительство РФ ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы, который будет действовать до 31 мая 2024 года. Как сообщили в пресс-службе кабмина, решение было принято с целью «обеспечения продовольственной безопасности и удерживания стабильных цен на продукцию на внутреннем рынке».

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