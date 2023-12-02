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В СБУ заявили, что Порошенко не выпустили за границу из-за его встречи с Орбаном

Сергей Лебедев
17:38 02.12.2023
Якобы готовились провокации на международной арене, направленные против Украины.
В СБУ заявили, что Порошенко не выпустили за границу из-за его встречи с Орбаном
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Украинская разведка якобы получила информацию о подготовке провокаций на международной арене, направленных против страны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Утверждается, что именной по этой причине решили не выпускать Петра Порошенко за границу на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Эту встречу, по заявлению ведомства, хотели использовать для информационно-психологических операций против Киева. Также в СБУ указали на то, что Виктор Орбан выступает против антироссийских санкций и выражает «антиукраинскую» позицию.

Поэтому Служба безопасности обратилась в офис Владимира Зеленского, правительство и Раду. В результате Петру Порошенко не разрешили заграничную командировку.

Напомним, накануне пограничники не пропустили экс-президента Украины Петра Порошенко на территорию Польши.

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