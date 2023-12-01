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Украинские пограничники не пустили Порошенко на встречи в Польше и США

Елизавета Кондрикова
12:26 01.12.2023
По словам бывшего президента Украины, подобное событие - это «антиукраинская диверсия», которая подрывает обороноспособность страны.
© Видео: @poroshenko, X © Фото: @poroshenko, X
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Украинские пограничники не пропустили экс-президента Украины Петра Порошенко на территорию Польши, сославшись на фальшивое разрешение политика на выезд. Об этом Порошенко написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Опять театр абсурда на границе. Имею подписанную командировку председателем Верховной рады, но пограничники меня не пропустили», - написал он.

Бывший украинский лидер добавил, что у него были запланированы «десятки встреч» в Польше и Соединенных Штатах, однако из-за чьей-то инициативы подписанный документ отменили. Он назвал «вредительством» и «антиукраинской диверсией» подобные действия пограничников и тех, кто дал команду не пропускать политика.

В США Петр Порошенко должен был обсудить военную помощь Украине, которая «почти иссякла» к настоящему моменту, а с Польшей - забастовку польских перевозчиков и блокировку движения на границе.

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