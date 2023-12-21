В стране и мире Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ травмоцентра в Донецке Игнат Далакян Аварийные службы устраняют последствия удара украинских боевиков. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Опубликованы кадры последствий обстрела украинскими боевиками травматологического центра в Донецке. На кадрах можно заметить выбитые стекла травмоцентра, а также поврежденные вблизи машины: патрульный автомобиль ДПС и гражданская машина. На месте обстрела работают все аварийные службы, которые устраняют последствия произошедшего. Спецслужбами выясняются детали происшествия. В ночь на 21 декабря украинские боевики нанесли удар из РСЗО «Град» по Донецку. Одна из ракет попала по травматологическому центру. Четыре человека получили ранения в результате обстрела ВСУ. Экспертное мнение и аналитика