Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ травмоцентра в Донецке
Аварийные службы устраняют последствия удара украинских боевиков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Опубликованы кадры последствий обстрела украинскими боевиками травматологического центра в Донецке.
На кадрах можно заметить выбитые стекла травмоцентра, а также поврежденные вблизи машины: патрульный автомобиль ДПС и гражданская машина.
На месте обстрела работают все аварийные службы, которые устраняют последствия произошедшего. Спецслужбами выясняются детали происшествия.
В ночь на 21 декабря украинские боевики нанесли удар из РСЗО «Град» по Донецку. Одна из ракет попала по травматологическому центру. Четыре человека получили ранения в результате обстрела ВСУ.