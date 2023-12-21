Четыре человека ранены при обстреле травмоцентра в Донецке

В результате обстрела боевиками ВСУ ранены две женщины и двое молодых мужчин 1984 и 1997 годов рождения, один из которых находится в операционной.

© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

В ночь на 21 декабря украинские боевики ударили из РСЗО по Донецку, одна из ракет попала по травматологическому центру, в результате чего четыре человека получили ранения. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«В республиканском травматологическом центре по улице Артема ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица: мужчина 1997, женщины 1991 и 1961 г.р., а также сотрудник республиканского травматологического центра – мужчина 1984 г.р.», - пояснили в СЦКК.

Помимо этого, еще двое людей - женщина 1965 г.р. и мужчина 1987 г.р. - получили ранения по улице Коцюбинского, 27 в Донецке.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев заявил журналистам, что раненый сотрудник травматологического центра находится в операционной. В общей сложности, по словам Гарцева, пострадало пять отделений медучреждения.

Он добавил, что за прошлые сутки в ДНР шесть медицинских работников пострадали от обстрела. На машину скорой помощи сбросили взрывоопасный предмет, в результате чего три медработника пострадали. Вместе с этим, добавил и.о. регионального минздрава, под обстрел попал водитель 25-й городской больницы, а в Горловке пострадали два санитара.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрел попало и троллейбусное депо по улице Щорса. По предварительным данным, есть поврежденные и полностью уничтоженные троллейбусы. Пострадала контактная сеть и здание диспетчерской.