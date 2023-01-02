В стране и мире Новый президент Бразилии Лула да Силва отменил приватизацию госкомпаний Игнат Далакян Накануне Лула да Силва подписал присягу и в третий раз стал президентом Бразилии. © Фото: Jens Büttner dpa Globallookpress Читайте нас на: Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил приватизацию крупных госкомпаний, объявленную его предшественником Жаиром Болсонару. «Президент постановил отменить процесс приватизации 8 госкомпаний, среди них (нефтегазовая) Petrobras и Correios (Почта), начатые во время правительства экс-президента Жаира Болсонару», - отмечает новостной портал G1. Накануне Лула да Силва подписал присягу и в третий раз стал президентом Бразилии. Политик подписал присягу ручкой, подаренной ему 30 лет назад. Экспертное мнение и аналитика