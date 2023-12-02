Расчет «Рапиры» уничтожил замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы называют 100-мм противотанковую пушку «снайперской винтовкой» за простоту, точность и безотказность в эксплуатации.

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Расчеты 100-мм противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные пункты вооруженных формирований украинских националистов на Купянском направлении.

Обнаружение подразделений противника осуществлялось военнослужащими разведывательного подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кадры объективного контроля также подтверждают попадание по целям.

«Работали по опорному пункту. Парни - молодцы. Работают слаженно, четко. Отработали и буквально сразу уходим», - сказал командир взвода с позывным «Порох».

Боевая работа артиллеристов проходит таким образом практически круглосуточно и при любой погоде. Задача бойцов - быть готовыми поразить цель по заданным координатам в любой момент.

Стрельба из «Рапир» считается высокоточной, а само орудие военнослужащие называют «снайперской винтовкой» за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Темп стрельбы составляет до шести выстрелов в минуту без восстановления наводки. Дальность стрельбы - более семи километров.

Ранее расчет «Рапиры» артиллерийского подразделения Южного военного округа показал, как громит позиции украинских националистов. Бойцы применяют кумулятивные снаряды, которые крайне эффективно уничтожают элементы опорных пунктов противника: прожигают бетонированные укрытия и разрушают блиндажи.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.