Фехтование двумя «Рапирами»: расчет МТ-12 показал, как громит позиции боевиков

Для ударов по противнику артиллеристы используют две замаскированные 100-мм буксируемые пушки, каждое из орудий в день производит не менее 50 выстрелов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета 100-миллиметровой буксируемой пушки МТ-12 «Рапира» артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО).

В настоящее время расчеты орудий, предназначенных для поражения бронированных целей, часто решают задачи по уничтожению укрепленных огневых точек ВСУ. По словам артиллеристов, после провальных попыток летнего наступления украинские боевики очень редко выводят бронетехнику на открытые участки местности.

Российские военнослужащие применяют кумулятивные снаряды, которые крайне эффективно уничтожают элементы опорных пунктов неприятеля: прожигают бетонированные укрытия и разрушают блиндажи.

Учитывая небольшую дальность «Рапиры», бойцы ведут огонь с ближних дистанций. Чтобы избежать потерь, они действуют в тесном взаимодействии с операторами разведывательных беспилотников, которые видят ситуацию на поле боя и корректируют работу орудий.

Для дезориентации противника артиллеристы применяют хитрость. Один расчет может вести попеременно огонь сразу из двух пушек. После стрельбы по вражеским объектам из одного орудия бойцы тщательно его маскируют и перемещаются на другую позицию, где замаскирована вторая пушка, и ведут огонь из нее. Каждое из орудий в день производит не менее 50 выстрелов.

Ранее в Минобороны России показали, как расчет 122-мм гаубицы Д-30 нанес удар по позициям боевиков в районе Урожайного. Артиллеристы рассказывают, что на Южно-Донецком направлении противник начал выдыхаться и теперь действует малыми группами.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.