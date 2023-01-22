МО РФ: артиллерия и авиация России нанесли поражение пункту управления горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожье

На Запорожском направлении были уничтожены до 85 украинских националистов, боевая техника и склад боеприпасов.

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Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России в Запорожской области нанесли поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Лежино. Кроме того, поражены 74 украинских артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 119 районах. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Также на Запорожском направлении, где подразделения Восточного военного округа заняли выгодные позиции, за сутки уничтожены до 85 украинских националистов, БМП, две бронемашины, пикап, гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Малиновка уничтожен украинский склад артиллерийских боеприпасов.

Ранее стало известно, что подразделения ЗВО успешно провели наступление и заняли выгодные позиции. Уничтожено несколько десятков украинских националистов, а также бронемашины и гаубицы.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов