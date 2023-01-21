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МО РФ: в ходе наступления на Запорожском направлении уничтожены более 30 украинских боевиков, две бронемашины и гаубицы

15:01 21.01.2023
В ходе наступательный действий подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Подразделения Восточного военного округа ВС РФ в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. Уничтожено более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также гаубица Д-20. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено более 30-ти боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица "Акация", а также гаубица Д-20», - заявил Конашенков.

Ранее стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области. В то же время в районе Каменского был уничтожен склад украинских боевиков, в котором находились вооружение и военная техника. В районе Малой Токмачки была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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