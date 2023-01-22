МО РФ: в ДНР и ЛНР уничтожены американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили в Донецкой и Луганской народных республиках две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Так, представитель оборонного ведомства сообщил, что были уничтожены станции AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37. Поражение произошло в районах населенных пунктов Вишневое в ДНР и Невское в ЛНР.

В то же время был уничтожен склад, где хранили боеприпасы для артиллерии. Он располагался в районе населенного пункта Антоновка в ДНР. Всего за сутки на Донецком направлении было уничтожен более 80 украинских боевиков, а также три бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-30.

Ранее на территории Донецкой Народной Республики в районе Малиновки была уничтожена станция AN/ТPQ-37. Также в районе Водяного поражен украинский склад артиллерийских боеприпасов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов