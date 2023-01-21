МО РФ: в ДНР уничтожены склад украинских боеприпасов и радиолокационная станция AN/ТPQ-37

Склад был уничтожен в районе населенного пункта Водяное, а AN/ТPQ-37 - в районе Малиновки.

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Российские Вооруженные силы в Донецкой Народной Республике уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в районе Водяного и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37 в районе Малиновки. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Малиновка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37», - заявил Конашенков.

Также на Купянском направлении авиация и артиллерия ЗВО поразили подразделения 103-й бригады теробороны Украины в районе Берестового в Харьковской области и уничтожили более 35 украинских военнослужащих, боевую бронемашину и два автомобиля. Кроме того, в районе Ольшаны в Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье в ДНР. Потери ВСУ составили: до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее на территории ДНР был освобожден населенный пункт Клещеевка. В операции принимали участие добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов