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Подразделения ЮВО и добровольцы штурмовых отрядов продолжили успешное наступление на Донецком направлении

14:25 22.01.2023
Вместе с тем российские бойцы уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков в районе Антоновки в ДНР.
Подразделения ЮВО и добровольцы штурмовых отрядов продолжили успешное наступление на Донецком направлении
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что поздраделения Южного военного округа (ЮВО) и добровольцы штурмовых отрядов нанесли огневое поражение украинским боевикам районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное в ДНР.

«Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ», - сказал представитель российского оборонного ведомства.

Таким образом, российские бойцы успешно продолжили наступательные действия на Донецком направлении.

Ранее Мнобороны РФ сообщало, что подразделения Восточного военного округа ВС РФ в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. В результате было уничтожено более 30 украинских боевиков, бронемашины, пикапы и гаубицы.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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