Армия Подразделения ЮВО и добровольцы штурмовых отрядов продолжили успешное наступление на Донецком направлении Вместе с тем российские бойцы уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков в районе Антоновки в ДНР. © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что поздраделения Южного военного округа (ЮВО) и добровольцы штурмовых отрядов нанесли огневое поражение украинским боевикам районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное в ДНР. «Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ», - сказал представитель российского оборонного ведомства. Таким образом, российские бойцы успешно продолжили наступательные действия на Донецком направлении.



Ранее Мнобороны РФ сообщало, что подразделения Восточного военного округа ВС РФ в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. В результате было уничтожено более 30 украинских боевиков, бронемашины, пикапы и гаубицы. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика