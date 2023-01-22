Подразделения ЮВО и добровольцы штурмовых отрядов продолжили успешное наступление на Донецком направлении
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что поздраделения Южного военного округа (ЮВО) и добровольцы штурмовых отрядов нанесли огневое поражение украинским боевикам районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное в ДНР.
«Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ», - сказал представитель российского оборонного ведомства.
Таким образом, российские бойцы успешно продолжили наступательные действия на Донецком направлении.
Ранее Мнобороны РФ сообщало, что подразделения Восточного военного округа ВС РФ в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. В результате было уничтожено более 30 украинских боевиков, бронемашины, пикапы и гаубицы.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.