ХАМАС отверг предложения Израиля обменять пленных на неделю тишины

В ХАМАС отвергли предложения Израиля о возвращении нескольких десятков пленных взамен недели прекращения боевых действий в секторе Газа.

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Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло предложения Израиля произвести обмен заложниками и установить режим тишины. Речь шла о нескольких десятках пленных и недельном перемирии.

«ХАМАС отвергло предложение Израиля об остановке боевых действий на одну неделю в обмен на несколько десятков заложников», - сообщил RT.

Уточняется, что об этом рассказали источники в Египте, которые непосредственно участвуют в переговорах между ХАМАС и Израилем. Палестины утверждают, что дискуссии о заложниках нужно вести после вступления в силу режима прекращения огня.

Немногим ранее посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи подтвердил возобновление переговоров участников конфликта о прекращении огня. Тогда он отметил, что между ними есть разногласия в деталях и позиции сторон очень далеки друг от друга.

До этого 17 декабря уточнялось, что представители движения ХАМАС и Израиля могут возобновить перемирие в секторе Газа. С одной стороны, израильская сторона согласилась получить от ХАМАС список пленных и готова рассчитать график перемирия, а с другой, она отказалась отвести свои войска с занятых ранее позиций