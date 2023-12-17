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Reuters: ЦАХАЛ и ХАМАС могут возобновить перемирие в Газе

Ян Брацкий
22:04 17.12.2023
Окончательные детали возможной сделки не разглашаются, стороны ведут напряженные переговоры по некоторым ее пунктам.
Reuters: ЦАХАЛ и ХАМАС могут возобновить перемирие в Газе
© Фото: Ahmed Zakot Keystone Press Agency Global Look Press
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Израиль и представители движения ХАМАС могут возобновить перемирие в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters. Детали возможной сделки не разглашаются, так как между сторонами сохраняются противоречия по некоторым ключевым вопросам.

С одной стороны, израильская сторона согласилась получить от ХАМАС список пленных и готова рассчитать график перемирия, а с другой - отказалась отвести свои войска с занятых ранее позиций.

Недельное перемирие, которое позволило вернуть домой несколько пленных, истекло 1 декабря. Израиль обвинил ХАМАС в нарушении его условий и возобновил боевые действия. Сейчас  страны-посредники прикладывают усилия, чтобы возобновить режим прекращения огня.

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