Reuters: ЦАХАЛ и ХАМАС могут возобновить перемирие в Газе

Окончательные детали возможной сделки не разглашаются, стороны ведут напряженные переговоры по некоторым ее пунктам.

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Израиль и представители движения ХАМАС могут возобновить перемирие в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters. Детали возможной сделки не разглашаются, так как между сторонами сохраняются противоречия по некоторым ключевым вопросам.

С одной стороны, израильская сторона согласилась получить от ХАМАС список пленных и готова рассчитать график перемирия, а с другой - отказалась отвести свои войска с занятых ранее позиций.

Недельное перемирие, которое позволило вернуть домой несколько пленных, истекло 1 декабря. Израиль обвинил ХАМАС в нарушении его условий и возобновил боевые действия. Сейчас страны-посредники прикладывают усилия, чтобы возобновить режим прекращения огня.