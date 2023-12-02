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Нападавший на прохожих в Норильске мужчина заключен под стражу

Ян Брацкий
14:10 02.12.2023
Задержанный за нападения на прохожих в Норильске мужчина признался, что слышит голоса в голове.
Нападавший на прохожих в Норильске мужчина заключен под стражу
© Фото: Simon Belcher, imageBROKER.com, Global Look Press
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Нападавший на прохожих в Норильске мужчина заключен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Сегодня судом по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении ведомcтва в Telegram.

О задержании злоумышленника стало известно в минувший четверг. По версии следствия, мужчина нападал на прохожих сзади с ножом. В полицию поступили два подобных сообщения. Задержанным оказался мужчина 1992 года рождения. На допросе он признался в нападении на мужчину и женщину, которым нанес удары в область спины и головы.

«Этой же ночью, находясь в подъезде своего дома, мужчина, вооружившись двумя карабинами, напал на ранее ему неизвестного 63-летнего мужчину и нанес ему несколько ударов по голове», - добавили в ведомстве.

Во время обыска в его квартире нашли нож. Общаясь со следователями он признался, что слышал голоса, которые велели ему совершать все эти нападения. Ведется следствие.

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