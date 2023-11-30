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В Норильске задержали мужчину, нападавшего с ножом на прохожих по ночам

Сергей Лебедев
19:11 30.11.2023
На злоумышленника завели уголовное дело.
В Норильске задержали мужчину, нападавшего с ножом на прохожих по ночам
© Фото: mvd_24, Telegram
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В Норильске полицейские задержали мужчину, который, предположительно, по ночам с ножом нападал на прохожих. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД по Красноярскому краю.

Отмечается, что предполагаемым злоумышленником оказался мужчина 1992 года рождения. У него дома в ходе обыска нашли ножи и одежду, в которой он совершал преступления.

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия. Возбуждены уголовные дела.

Напомним, в ночь на четверг неизвестный с ножом напал на мужчину и женщину. Пострадавших госпитализировали в больницу.

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