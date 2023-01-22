Число жертв трагедии с обрушением дома в Алеппо выросло до 15

До этого сирийские СМИ сообщали о десяти жертвах трагедии.

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В результате обрушения жилого дома в Алеппо в Сирии число погибших возросло до 15. Об этом проинформировала радиостанция Sham FM. Операция по спасению людей из-под завалов продолжается.

Одной из причин трагедии называют подтопление здания. Напомним, немногим ранее сообщалось о десяти погибших. Последствия происшествия в данный момент устраняют пожарные и силы гражданской обороны.

Сообщения об обрушении жилого дома в Алеппо поступили 22 января. Инцидент произошел в районе Шейх-Максуд. Отмечалось, что под завалами могут находиться 30 человек. Трое числятся пострадавшими.