Десять человек стали жертвами обрушения дома в сирийском Алеппо

Отмечается, что под завалами могут быть около 30 человек.

© Видео: alan_maaesh, Twitter © Фото: alan_maaesh, twitter

В городе Алеппо в Сирии обрушился жилой дом. По данным радиостанции Sham FM, в результате инцидента погибли не менее десяти человек.

Отмечается, что обрушение дома произошло в районе Шейх-Максуд. Три человека числятся пострадавшими. Радиостанция добавляет, что под завалами могут находиться порядка 30 человек. В настоящее время идет операция по их спасению.

Ранее российские военные оказали благотворительную помощь сиротскому дому в Алеппо. Воспитанницам передали 400 продовольственных наборов, которые включают в себя муку, крупы, подсолнечное масло, чай и сахар.