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Спецслужбы поднялись на борт аварийно севшего в Москве самолета

Ян Брацкий
13:36 02.12.2023
На борту аварийно севшего в Шереметьево воздушного судна находились 162 пассажира.
Спецслужбы поднялись на борт аварийно севшего в Москве самолета
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Спецслужбы осматривают аварийно севший в Шереметьево пассажирский самолет, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Борт летел из Санкт-Петербурга, на его борту находились 162 пассажира.

Сообщается, что все они благополучно высажены из салона и размещены в здании аэровокзала. Информация о пострадавших отсутствует. Ситуацию с проверкой воздушного судна под свой контроль взяла прокуратура. Организована проверка исполнения законодательства безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus А320 готовится совершить аварийную посадку в Шереметьево по причине якобы отказа одного из двигателей.

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