112: Airbus А320 готовится аварийно сесть в Шереметьево из-за отказа двигателя
По некоторым данным, самолет уже совершил аварийную посадку в Москве.
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Самолет Airbus А320 готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, передает 112 со ссылкой на источник.
По данным Telegram-канала, предварительно, борт может сесть аварийно из-за отказа одного двигателя.
Воздушному судну уже удалось приземлиться, пишет «360», ссылаясь на свой источник.
В настоящий момент официальная информация отсутствует.