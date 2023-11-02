Российские военные доставили на Запорожскую АЭС смену наблюдателей МАГАТЭ

Во время следования колонны по маршруту российские саперы уничтожили неразорвавшийся кассетный боеприпас.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.

Специально для этого по всему маршруту следования наблюдателей к станции был объявлен режим прекращения огня. Во время следования по маршруту российские саперы обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас на обочине и уничтожила его.

Между тем, украинская сторона пыталась сорвать ротацию наблюдателей на ЗАЭС. Сегодня ВС РФ перехватили девять беспилотников националистов в районе Энергодара. Использовавшиеся боевиками дроны были коптерного типа.