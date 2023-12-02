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В порту Камрань встретили отряд кораблей ТОФ

13:15 02.12.2023
Корабли Тихоокеанского флота пробудут в порту Камрань до 4 декабря.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота прибыли во вьетнамский порт Камрань. Деловой заход выполнен в рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На берегу экипажи кораблей встретил генконсул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе.

Корабли пробудут в порту до 4 декабря за весь период пребывания предусмотрена культурная программа, включающая спортивные соревнования. Участие в них примут моряки ВМС Вьетнама.

Ранее сообщалось о визите большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» ТОФ в таиландский порт Саттахип. Там моряки посетили исторические места и провели товарищеский футбольный матч со своими коллегами. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» вышел из Владивостока в дальний поход 7 октября.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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