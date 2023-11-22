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БПК «Адмирал Пантелеев» зашел в таиландский порт Саттахип

11:54 22.11.2023
Для экипажа запланирована экскурсия по историческим местам города. Также состоится товарищеский футбольный матч между моряками двух стран.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» из состава Тихоокеанского флота прибыл в таиландский порт Саттахип.

Для экипажа корабля запланирована экскурсия по историческим местам Саттахипа, а также товарищеский футбольный матч с моряками Королевства Таиланд. 

Военнослужащие главной военно-морской базы Таиланда, в свою очередь, смогут подняться с экскурсией на борт «Адмирала Пантелеева». 

Уточняется, что российский большой противолодочный корабль пробудет в порту Саттахип до 25 ноября. 

Отряд кораблей Тихоокеанского флота из больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» вышел из Владивостока 7 октября. Сейчас «Трибуц» и «Печенга» участвуют в военно-морских учениях в Бенгальском заливе вместе с ВМС Индии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

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