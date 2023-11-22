Армия БПК «Адмирал Пантелеев» зашел в таиландский порт Саттахип Для экипажа запланирована экскурсия по историческим местам города. Также состоится товарищеский футбольный матч между моряками двух стран. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» из состава Тихоокеанского флота прибыл в таиландский порт Саттахип. Для экипажа корабля запланирована экскурсия по историческим местам Саттахипа, а также товарищеский футбольный матч с моряками Королевства Таиланд. Военнослужащие главной военно-морской базы Таиланда, в свою очередь, смогут подняться с экскурсией на борт «Адмирала Пантелеева». Уточняется, что российский большой противолодочный корабль пробудет в порту Саттахип до 25 ноября. Отряд кораблей Тихоокеанского флота из больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» вышел из Владивостока 7 октября. Сейчас «Трибуц» и «Печенга» участвуют в военно-морских учениях в Бенгальском заливе вместе с ВМС Индии. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика