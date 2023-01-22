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В британском СМИ появились данные от некой участницы «Иностранного легиона», угрожающей уничтожить украинскую армию. По словам женщины, она обладает информацией, способной нанести серьезный урон военнослужащим.

Уроженка Венгрии Эмеше Файк в возрасте 30 лет принимала участие в боевых действиях как иностранная наемница на стороне Украины. В распоряжении британской газеты Daily Mail появилась запись разговора с ней, в котором она заявляла, что имеющаяся у нее информация способна «развалить украинскую армию».

«Если я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла»,- опубликован материал в издании.

Сообщается, что в «Иностранном легионе» она появилась в качестве директора по связям с общественностью. Ее позывной был «Сойка-пересмешница». Позднее ее якобы обвинили в получении финансовой выгоды и краже партии медикаментов.

Также ей инкриминировалась связь с Россией. Чтобы сохранить свою должность, Файк якобы угрожала командованию украинской армии «утечкой компрометирующей информации» - генералу Андрею Ординовичу с позывным «Зевс».

Как пишет британская газета, Файк может рассказать о коррупции в украинской армии и об отношении к иностранным наемникам. Иностранная наемница уверена, что из-за этой информации войска «могут развалиться».

Ранее американская газета The Washington Post рассказала о количестве иностранных наемников на Украине. Приводятся данные, что на стороне украинских националистов воюют от одной до трех тысяч человек. Прежде - весной 2022 года - их число равнялось 20-50 тысячам человек.