Лавров пристыдил немецкую журналистку за искажение своих слов

Лавров заявил, что в России, в отличие от Германии, не диктуют журналистам, как нужно излагать итоги пресс-конференции.

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Глава российского МИД Сергей Лавров пристыдил немецкую журналистку на пресс-конференции в Скопье по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Лавров упрекнул ее в искажении своих слов, когда она заявила, что министр не верит в будущее организации.

«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. <… > Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать», - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что ему безразличны итоги саммита и что в России журналистов «уважают», поэтому и не диктуют им, как именно нужно излагать итоги пресс-конференции.

«Оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции», - отметил Лавров.

Ранее глава внешнеполитического ведомства назвал госсекретаря США Энтони Блинкена и главу евродипломатии Жозепа Борреля трусами, так как они покинули заседание Совета глав МИД ОБСЕ еще до прибытия Лаврова. По мнению дипломата, таким образом они продемонстрировали свое намерение «изолировать Россию».