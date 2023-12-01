Лавров назвал Блинкена и Борреля трусами

Глава МИД России заявил, что Блинкен и Боррель боятся честного разговора с фактами на руках.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал трусами госсекретаря США Энтони Блинкена и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Так глава внешнеполитического ведомства объяснил их ранний отъезд с заседания Совета глав МИД ОБСЕ.

«Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже уехал. Почему это происходит? Ну они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию», - заявил Лавров.

Он добавил, что Блинкен и Боррель просто трусят и боятся любого честного разговора с фактами на руках.

Этим же объясняется невыдача виз российским дипломатам на встречи международных площадок, предположил министр иностранных дел, добавив, что сам никогда никуда не бегал.

Напомним, что Лавров приехал на заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не без сложностей. Его борт прибыл в Северную Македонию через территорию Турции и Греции, хотя было разрешение на пролет самолета через Болгарию, но оно не распространялось на представителя МИД РФ Марию Захарову, которая также сопровождала Лаврова.