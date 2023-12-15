Армия Минобороны: четыре БПЛА самолетного типа сбиты над Курской областью Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что системы ПВО продолжают работу и попросил граждан сохранять спокойствие. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Дежурные силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа, которыми киевский режим планировал атаковать объекты на территории России. Инцидент произошел в небе над Курской областью. Летящие дроны были заблаговременно обнаружены, после чего сбиты. «ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие», - написал в своем Telegram-аккаунте губернатор Курской области Роман Старовойт. О пострадавших и разрушения на земле не сообщается. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика