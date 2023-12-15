Минобороны: четыре БПЛА самолетного типа сбиты над Курской областью
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что системы ПВО продолжают работу и попросил граждан сохранять спокойствие.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Дежурные силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа, которыми киевский режим планировал атаковать объекты на территории России.
Инцидент произошел в небе над Курской областью. Летящие дроны были заблаговременно обнаружены, после чего сбиты.
«ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие», - написал в своем Telegram-аккаунте губернатор Курской области Роман Старовойт.
О пострадавших и разрушения на земле не сообщается. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.