Всего за прошедшую неделю на данном направлении Вооруженные Силы Российской Федерации отразили 17 атак боевиков.

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Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики. По позициям боевиков киевского режима била артиллерия и авиация, рассказали в Минобороны России.

Также, нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Всего за прошедшую неделю на данном направлении Вооруженные Силы Российской Федерации отразили 17 атак боевиков, потери которых составили более 1680 человек. Подразделения «Юга» активно уничтожали бронетехнику врага, поразив по шесть танков и бронемашин, 19 орудий полевой артиллерии и 31 автомобиль.

Также в Минобороны сообщили о нанесении 27 групповых ударов по военным объектам за неделю. Удары наносились высокоточным оружием и с помощью беспилотников.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.