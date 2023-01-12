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РИА Новости: обнаружен схрон боеприпасов националистов, планировавших теракт в Луганске

Семен Лавров
09:22 12.01.2023
В тайнике, обеспечивающем ДРГ националистов, находились патроны для оружия иностранного производства, пулеметы и гранатометы.
РИА Новости: обнаружен схрон боеприпасов националистов, планировавших теракт в Луганске
© Фото: Ashley Chan, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) нашли тайник, обеспечивающий деятельность украинских диверсантов на территории региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

«Выявлен тайник для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории ЛНР. Установлено, что содержимое схрона предназначалось для совершения диверсионно-террористических актов в Луганске», - говорится в публикации.

Агентство также сообщает, что в обнаружении схрона принимали участие сотрудники Министерства государственной безопасности республики и МВД ЛНР. Они нашли гранатометы, пулеметы и патроны. В том числе были обнаружены боеприпасы для вооружений зарубежного производства.

По словам собеседника РИА Новости, весь найденный арсенал изъят либо уничтожен. Ведутся поиски причастных к созданию данного тайника.

В понедельник этой недели правоохранителям республики удалось предотвратить еще один теракт. Сотрудники МВД ЛНР обнаружили самодельное взрывное устройство в Новоайдаре. Согласно сообщению, в нем присутствовали компоненты иностранного производства.

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