В Украине призвали УЕФА и ФИФА отменить матч между Сербией и РФ в Москве

Украинская ассоциация футбола считает матч между Россией и Сербией в Москве поддержкой РФ.

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и от Международной федерации футбола (ФИФА) отменить товарищеский матч между Сербией и РФ, который должен состояться в Москве на стадионе «Динамо».

«Мы ценим понимание и сотрудничество каждого из вас и просим принять соответствующие меры по предотвращению жестов поддержки РФ путем привлечения ее команд к международным матчам», - передает Life сообщение УАФ.

Украинская ассоциация отправила такой же запрос и сербскому футбольному союзу. Его представители сообщали о получении разрешения на игру с Россией в Москве.

Ранее стало известно, что украинские футболисты перед матчем Лиги чемпионов по мини-футболу не стали пожимать руку россиянину Антону Соколову. Спортсмен играл за португальский клуб «Спортинг». Позже игроки клуба в ответ на жест украинцев также отказались их приветствовать.