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Украинские футболисты отказались пожать руку россиянину в Лиге чемпионов

Иван Жарков
15:39 01.11.2023
Игроки киевского мини-футбольного клуба «Хит» отказались пожать руку россиянину Антону Соколову из лиссабонского «Спортинга». После этого португальские игроки отказались от рукопожатий с украинцами.
Украинские футболисты отказались пожать руку россиянину в Лиге чемпионов
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Перед матчем Лиги чемпионов по мини-футболу 25 октября игроки украинского клуба «Хит» отказались пожать руку россиянина Антона Соколова, который выступает за португальский клуб «Спортинг», пишет Telegram-канал Futsual Legends. В ответ на неспортивное поведение соперников, футболисты «Спортинга» отказались приветствовать украинцев.

Игра окончилась при счете 2:2. Итог матча помог «Спортингу» занять первое место в группе. «Хит» занял второе место.

После окончания игры тренер португальской команды Жоао Матуш увел своих игроков в раздевалку без финального рукопожатия с футболистами «Хита».

Сообщается, что из-за инцидента с приветствием УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство.

Напомним, в январе этого года украинский игрок «Марселя» Руслан Малиновский обменялся рукопожатием и устными приветствиями с российским футболистом из клуба «Монако» Александром Головиным. Позже Малиновскому пришлось извиниться перед соотечественниками.

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