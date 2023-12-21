Россия намерена ответить на захват Латвией «Дома Москвы» в Риге

Латвийские силовики 21 декабря ворвались в здание «Дома Москвы» в Риге, где описали имущество и технику и провели допросы.

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Россия может предпринять меры в ответ на латвийский законопроект об экспроприации «Дома Москвы» в Риге, куда 21 декабря ворвались сотрудники спецслужб. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», - цитирует 360 слова Захаровой.

Телеканал сообщает, что силовики отобрали у сотрудников «Дома Москвы» средства связи, а после начали их допрос. В помещении также провели опись имущества и техники.

Ранее депутат Рижской городской думы Марис Мичеревскис заявил, что Латвия должна ликвидировать железную дорогу до России. По мнению депутата, такой шаг способствовал бы укреплению обороноспособности страны.