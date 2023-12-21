В Москве не будет салютов в канун Нового года и Рождества

В Москве второй год подряд не предусмотрены фейерверки в канун Рождества и Нового года.

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В Москве в ночь на Рождество и Новый год не будет салютов. Об этом сообщил источник в правительстве Москвы.

«На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено», - сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в столичном правительстве.

Фейерверков в период новогодних праздников в Москве не будет уже второй год. В прошлом году их отменили в связи с голосованием в «Активном гражданине». Тогда за их запрет высказались 300 тысяч человек.

Ранее стало известно, что запрет на салюты распространился на Курскую область, сообщил глава региона Роман Старовойт. Все пиротехнические изделия в области нельзя использовать с 15 ноября по 25 января.