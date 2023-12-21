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Эксперт Кулагин раскрыл, как изменятся цены на нефть после выхода Анголы из ОПЕК

Анастасия Бобылева
18:39 21.12.2023
По словам директора Центра исследований в нефтегазовой сфере, после выхода Анголы из ОПЕК возможности влияния организации на рынок немного сократятся, но не очень значительно.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин прокомментировал новость о выходе Анголы из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Он рассказал, какими последствиями это обернется для страны, для самой организации и для мирового рынка нефти.

«Это кардинально на ситуацию не повлияет, но в целом, конечно, возможности влияния ОПЕК на рынок существенно сократятся», - отметил Кулагин.

Он добавил, что для Анголы выход из организации может иметь как преимущества, так и недостатки. Из преимуществ - возможность зарабатывать, пользуясь ситуацией на мировом рынке нефти, на которую влияют страны ОПЕК, но при этом не выполнять определенные обязательства.

«Минус состоит в том, что недостаточно информации по рынку и ограничена способность договариваться с другими странами в плане координации действий. Все-таки ОПЕК - это механизм консультаций и договоренностей и согласованного видения развития рынков - там и прогноз готовится, и обсуждаются различные материалы», - пояснил эксперт, добавив, что эти возможности Ангола потеряет.

По мнению Вячеслава Кулагина, через некоторое время Ангола может заявить о намерении вернуться в организацию. По его словам, когда страна взвесит все плюсы и минусы, она может захотеть снова войти в состав ОПЕК.

Эксперт также рассказал, каким образом влияет сложившаяся ситуация на цены на нефть. Он пояснил, что, когда какое-то государство выходит из ОПЕК и начинает добывать больше, цены на нефть снижаются. В то же время доля добычи Анголы не так велика по сравнению, например, с Саудовской Аравией. Поэтому сильно ситуация на мировом рынке не поменяется.

«Небольшое снижение. Причем все понимают, что Анголе для того, чтобы даже немного нарастить добычу, нужно время, нужно бурение, наращивать мощности. То есть это отыгрыш на перспективу. В моменте это может и на несколько процентов сыграть, а если в долгосрочной перспективе смотреть, то это доли процентов», - подытожил Вячеслав Кулагин.

Ранее Ангола объявила о своем намерении выйти из ОПЕК. Министр нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо объяснил такое решение тем, что членство в организации не служило интересам Анголы.

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