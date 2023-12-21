Ангола приняла решение о выходе из ОПЕК

Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы объявил о выходе страны из ОПЕК.

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Ангола выходит из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом объявил министр нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо.

«Министр нефти, газа и минеральных ресурсов объявил в этот четверг о выходе Анголы из состава ОПЕК», - сообщает агентство ANGOP.

Это «тщательно взвешенное» решение, согласно сообщению, было принято на заседании совета министров. До этого сообщалось, что Ангола не намерена выходить из ОПЕК, как заявил представитель страны в организации Эштеван Педру.

Ранее сообщалось о планах Анголы по введению безвизового режима для граждан РФ. Также страна введет безвизовый въезд для остальных стран, входящих в «Большую двадцатку».