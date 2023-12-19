Классный руководитель Романа Рудакова вспомнила о характере бойца

Учитель рассказала, что Роман Рудаков был очень скромный, честный и воспитанный человек.

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Классный руководитель погибшего в Марьинке бойца-участника СВО Романа Рудакова Марина Короленко рассказала «Звезде», каким был военнослужащий в школьные годы.

«Рому отличало высокая порядочность, очень скромный, честный, воспитанный человек», - поделилась классный руководитель Романа.

Марина Короленко была школьным учителем Рудакова с 5 по 9 класс. Затем, как она рассказала, после выпуска он ушел в среднее специальное учебное заведение.

«Он был очень серьезным. На его лице практически никогда не было улыбки, он ко всем вещам относился очень серьезно: к выполнению домашнего задания, к внешнему виду. Я не могу случая вспомнить, чтобы он бы как-то неряшливо одет. Он был всегда был с иголочки наглажен, всегда белая рубашка», - рассказала классный руководитель Рудакова.

Она также отметила, что Роман был очень старательным учеником. Учитель рассказала, что не было случая, чтобы он не выполнил домашнее задание по какому-либо из предметов.

Напомним, что погибший в Марьинке российский боец Роман Рудаков оставил послание на стене дома в этом населенном пункте с просьбой позаботиться о его родных. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил исполнить просьбу военнослужащего.