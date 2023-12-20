FPV-дроны ВДВ застали врасплох пикапы с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения БПЛА российских десантников ежедневно уничтожают живую силу и технику ВСУ в Херсонской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Операторы FPV-дронов ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили пикапы с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

На кадрах видно, как оператор вывел FPV-дрон на цель - двигавшийся по грунтовой дороге автомобиль типа «пикап», в кузове которого находился личный состав ВСУ.

Затем точное поражение пикапа первым дроном и окончательное выведение внедорожника из строя при помощи второго дрона. Третий заход - и противник лишился еще одного пикапа, который пытался скрыться под деревом у здания.

Выполнив боевую задачу, расчет «крылатой пехоты» оперативно сменил свою позицию, чтобы не дать противнику возможности нанести ответный удар.

Ранее командир ВСУ признал, что российские войска превосходят украинские в количестве FPV-дронов. Если ВСУ могут запустить один дрон, то ВС РФ - до семи.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.