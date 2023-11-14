В стране и мире Курские власти запретили салюты на два месяца Сергей Лебедев Использование пиротехнических изделий запретили с 15 ноября по 25 января. © Фото: Nikolay Titov, Russian Look, Global Look Press Читайте нас на: В Курской области запретили использование пиротехнических изделий с 15 ноября по 25 января. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Губернатор отметил, что данное решение связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие местных жителей. «Убежден, что куряне с пониманием отнесутся к установленному запрету», - сказал Роман Старовойт. Он напомнил, что в области действует «желтый» уровень террористической опасности. Экспертное мнение и аналитика