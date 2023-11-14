Курские власти запретили салюты на два месяца
Использование пиротехнических изделий запретили с 15 ноября по 25 января.
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В Курской области запретили использование пиротехнических изделий с 15 ноября по 25 января. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
Губернатор отметил, что данное решение связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие местных жителей.
«Убежден, что куряне с пониманием отнесутся к установленному запрету», - сказал Роман Старовойт.
Он напомнил, что в области действует «желтый» уровень террористической опасности.