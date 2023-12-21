Боец Мегафон рассказал, как разведчики могут вскрыть атаку ВСУ еще до ее начала

Боец с позывным Мегафон подчеркнул, что для того, чтобы понять, что неприятель будет атаковать, необходимо долго наблюдать за его позициями и знать, как выглядит его рутинная активность.

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Разведчик с позывным Мегафон рассказал, как распознать вражескую атаку еще до ее начала.

Он отметил, что для того, чтобы иметь такое понимание, необходимо постоянно мониторить активность неприятеля при помощи беспилотника. Понимать, какой ее уровень является рутинным - как выглядит доставка необходимых для обычного существования грузов или пересменка.

«Если мы понимаем, что слишком много на позицию приходит людей, это явно не смена, это попытка куда-то пройти, мы сообщаем наверх», - заявил Мегафон.

Он подчеркнул, что таким образом наши бойцы, удерживающие свои позиции, будут предупреждены о скором подходе незваных гостей из ВСУ. Так шансы на отражение атаки противника вырастут.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.