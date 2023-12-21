Орбан заявил, что Венгрия не хочет иметь общую границу с Россией

В области государственных границ Венгрия обращает внимание только на себя, однако страна не хотела бы иметь общей границы с Россией, заявил Орбан.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не хотела бы иметь общую границу с Россией и предпочла бы, чтобы между ними находились другие государства.

«Она (Венгрия. - Прим. ред.) заглядывает за пределы своих границ только с одной мыслью: самое главное, чтобы у Венгрии не было границы с Россией», - цитирует ТАСС слова политика.

Орбан подчеркнул, что Будапешт не занимается вопросами чужих государственных границ, и добавил, что в этой области страна обращает внимание только на себя.

Ранее венгерский премьер высказался по поводу возможного вступления Украины в Евросоюз. По мнению политика, это может иметь негативный эффект для экономики Европы - ЕС придется изыскать примерно 190 миллиардов евро.