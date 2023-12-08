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Штурмовики ВДВ показали кадры захвата вражеского опорного пункта в зоне СВО

05:00 08.12.2023
В результате проведенного штурма Ивановские десантники зачистили трудную лесопосадку. Боевики бежали со своих позиций, на месте остались лишь те, кто не смог этого сделать по разным причинам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В зоне проведения спецоперации штурмовые подразделения Ивановского соединения ВДВ успешно уничтожают подразделения украинских боевиков, которые предпринимают попытки закрепиться на позициях с флангов.

Минобороны России показало кадры зачистки позиций украинских войск Ивановскими десантниками. При поддержке артиллерии и беспилотной авиации штурмовики взяли под контроль несколько опорных пунктов боевиков.

Командир штурмовой группы с позывным «Бабаха» сообщил, что бойцы обезвредили проблемный участок, доставлявший много неудобств. Он пояснил, что это была довольно тяжелая лесопосадка. Но в то же время, добавил он, противник оказывает практически минимальное сопротивление. Он сравнил нынешние артиллерийские обстрелы и те, что были месяц назад.

«Задачу поставили - выполнили. Для нас нет невыполнимых задач. <...> Он уже выдыхается, это прям очень хорошо чувствуется. Но все равно они, конечно, пытаются огрызаться, но мы берем хитростью и умением», - сказал он.

Командир штурмовиков рассказал, что во время штурма опорного пункта украинские боевики бежали со своих позиций, на месте оставались лишь те, «которые более-менее не могли бежать». Пленных не было, отметил «Бабаха».

© Минобороны России

Отвечая на вопрос, от чего зависит сила сопротивления, которое оказывают российским военнослужащим украинские националисты, он предположил, что на это влияет сила духа и идеологическая заряженность.

«Зависит от морального состояния, так сказать, от силы духа. Но и от подразделения, я так полагаю. Все же подразделения разные. Есть фанатичное, все прекрасно понимают, о ком идет речь. Либо просто там какие-то мобилизованные, которых просто поймали с улицы, дали автомат, сказали "Все, вперед". Запал уходит. Ребята уже исчерпали свой век, скажем так», - подытожил командир штурмовой группы.

Небольшими группами бойцы разведбатальона Ивановского соединения ВДВ приблизились с различных направлений к позициям, на которых, по данным разведки, находились украинские боевики. Во время боя десантники смогли закрепиться на их позициях. Оказавшие сопротивление и не пожелавшие сдаться в плен были ликвидированы.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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