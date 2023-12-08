Штурмовики ВДВ показали кадры захвата вражеского опорного пункта в зоне СВО
В зоне проведения спецоперации штурмовые подразделения Ивановского соединения ВДВ успешно уничтожают подразделения украинских боевиков, которые предпринимают попытки закрепиться на позициях с флангов.
Минобороны России показало кадры зачистки позиций украинских войск Ивановскими десантниками. При поддержке артиллерии и беспилотной авиации штурмовики взяли под контроль несколько опорных пунктов боевиков.
Командир штурмовой группы с позывным «Бабаха» сообщил, что бойцы обезвредили проблемный участок, доставлявший много неудобств. Он пояснил, что это была довольно тяжелая лесопосадка. Но в то же время, добавил он, противник оказывает практически минимальное сопротивление. Он сравнил нынешние артиллерийские обстрелы и те, что были месяц назад.
«Задачу поставили - выполнили. Для нас нет невыполнимых задач. <...> Он уже выдыхается, это прям очень хорошо чувствуется. Но все равно они, конечно, пытаются огрызаться, но мы берем хитростью и умением», - сказал он.
Командир штурмовиков рассказал, что во время штурма опорного пункта украинские боевики бежали со своих позиций, на месте оставались лишь те, «которые более-менее не могли бежать». Пленных не было, отметил «Бабаха».