На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

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Крымский мост вновь доступен для движения автотранспорта после того, как мост был заблокирован для проезда. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации моста.

О причинах остановки движения автотранспорта не сообщается. До полуночи проблем в проезде с обеих сторон моста также не наблюдалось.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», - сообщается в канале оперативной информации.

Информация о перекрытии Крымского моста поступила ночью в среду, в 04:47 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.